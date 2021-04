Milan-Genoa, Strootman: “Andremo a San Siro per fare punti”

Si avvicina Milan-Genoa e Strootman ha parlato in vista del match. Commento sul Milan degli olandesi e poi focus sulla sfida.

Se si ricorda la sua prima volta contro i rossoneri con la maglia della Roma: "La partita è finita 2-2, ha fatto gol Destro e ho segnato io su rigore. In quell'anno andava tutto alla grande. E poi ho fatto pure gol... Ma le partite a San Siro sono sempre speciali. Si gioca in uno stadio speciale e contro un club speciale, noi andremo là per fare punti, per fare risultato: questo è ciò che conta".