Milan-Genoa, Pioli: “Ho la fiducia del club, non abbiamo giustificazioni”

VERSO MILAN-GENOA – Giornata di vigilia di campionato per il Milan che domani tornerà in campo a San Siro contro il Genoa alle ore 15.00. Queste alcune dichiarazioni di Stefano Pioli rilasciate a Milan TV. “Ho sempre avvertito da parte del club la fiducia. Abbiamo tutti i mezzi per fare il nostro lavoro e non abbiamo giustificazioni per quanto riguarda cose che non dipendono da noi. Siamo assolutamente motivati e concentrati. La squadra si è allenata bene, la squadra sa quanto è importante per noi e per il futuro il finale di stagione. Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di un grande club”, ha detto il tecnico emiliano. Qui, invece, l’intervista integrale>>>

