Milan ti manca Brahim Diaz? Questo il pensiero di Di Marzio

Il Milan perde a San Siro: contro l'Udinese , i rossoneri non sono riusciti a mettere in campo una prestazione all'altezza. Il Diavolo, ora, deve rialzarsi. Dagli studi di Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato nel post partita del Maezza. L'esperto di mercato ha detto la sua sui movimenti del Milan e in particolare sull'assenza di Brahim Diaz , tornato al Real Madrid in estate. Ecco il suo parere.

"Ora è fondamentale recuperare gli infortunati. Ne mancano ancora 6/7 di titolari. Non sono alibi ma sono veramente tanti gli assenti. Intanto recuperare loro, poi al mercato mancano due mesi perché non puoi prendere un giocatore ora. Devi capire quali sono le esigenze: il difensore per forza perché si è fatto male Kalulu, poi un altro attaccante. Manca secondo me un giocatore come Brahim Diaz l’anno scorso, che supera l'avversio e crea".