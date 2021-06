Milan, Gazidis: “Tifosi? Voglio che in futuro mi considerino uno di loro”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato del ritorno in Champions League e dello straordinario supporto dei tifosi

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato del ritorno in Champions League e dello straordinario supporto dei tifosi. Ecco la speranza del manager sudafricano per il futuro: "Il Milan tornato in Champions è un passo importante. Questo mi dà i brividi, voglio dire grazie ai tifosi. Questo supporto è una grande ragione per la nostra crescita. La mia grande speranza è che in futuro sarò considerato un tifoso come loro. Forza Milan sempre!". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Ivan Gazidis