Milan, Gazidis: “Tifosi straordinari. Riporteremo il club rossonero in alto”

NEWS MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei tifosi e del loro amore per i colori rossoneri, dimostrato in stagioni molto difficili.

“Conosco la storia del Milan, non ho bisogno di impararla. Ho enorme rispetto per la sua storia. E tutti nel club lavoriamo per riportare il Milan dove deve stare. I tifosi rossoneri sono straordinari, appassionati, unici -dice Gazidis -. Non sono stupidi. Chiedono chiarezza su quello che stiamo facendo, come e perché. E io con il popolo del Milan parlo chiaro. E sono convinto che con la condivisione di un percorso virtuoso e il loro appoggio, possiamo ottenere tutto e, forse, prima del previsto. Il viaggio non è facile, ma la meta è certa. Ci arriveremo. Non è un percorso individuale: non si tratta di me, di Boban, di Maldini o qualsiasi altra persona che lavori per questo club. Noi andiamo e veniamo. È il Milan che sta al di sopra di tutti. Ma serve tempo”. Gazidis inoltre ha parlato del progetto del nuovo stadio, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android