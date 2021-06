Milan, Gazidis: “Pioli è un grande esempio. Ecco cosa mi ha sorpreso”

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, nell'intervista rilasciata a Milan TV, ha parlato del tecnico Stefano Pioli

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Gazidis ha parlato anche di Stefano Pioli: "Stefano è un grande esempio. Ha vissuto un periodo in cui aveva grandi pressioni, ma sempre ha pensato solo al club. Ha una qualità: può far diventare semplici le cose complicate. E' un uomo molto profondo. La sua passione mi ha sorpreso, la sua vicinanza con il gruppo, il rispetto con ognuno di loro. Queste cose non solo semplici, ma lui ce l'ha".