Milan, Gazidis: “Valore delle partnership commerciali moltiplicato”

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan , ha rilasciato un'intervista ad 'Affari&Finanza', l'inserto del quotidiano 'Repubblica'. Queste le dichiarazioni di Gazidis su come è stata ammodernata l'azienda Milan sin dal suo ingresso in società, nel dicembre 2018 .

"Quando sono arrivato non esisteva una Milan app: la digitalizzazione e la produzione di contenuti sono importantissimi per tenere insieme una community che comincia in Italia e finisce in Australia. Quando sono arrivato i due terzi dei partner commerciali erano italiani, oggi i due terzi sono internazionali. Il valore delle partnership commerciali si è moltiplicato. Tutti i ricavi sono investiti nel club. È un circolo virtuoso".