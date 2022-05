Milan, Gazidis: “Mi hanno subito colpito l’ambiente e gli stimoli”

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato ai microfoni del Guardian del suo arrivo a Milano nel lontano 2018.

Intervistato dal Guardian, l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato del suo arrivo in rossonero nel lontano 2018.

Queste le sue parole: "Non è stato il mio rapporto con Gordon a convincermi. Mi è piaciuta l’idea di fare qualcosa di stimolante in un nuovo ambiente, anche imparando personalmente l’italiano e una diversa cultura calcistica. E c’era l’idea romantica che potessimo riportare in alto il Milan. La gente diceva che era impossibile".