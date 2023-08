Milan, Gazidis: “Paolo Maldini mi ha impressionato, ha portato carisma”

Ivan Gazidis, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Business of Sport'. Ecco le sue parole

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan per quattro anni, dal 2018 al 2022 , ha rilasciato un'intervista a 'Business of Sport'. Ecco dunque le sue dichiarazioni.

Sulle Paolo Maldini: "Dopodiché abbiamo individuato Paolo Maldini come direttore sportivo, mi ha subito impressionato. Paolo non solo ha portato il suo carisma, ma è stato in grado di creare dei veri e propri rapporti padre-figlio con i giocatori più giovani. Paolo è stato bravissimo".