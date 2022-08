Milan, Gazidis: “Il mio futuro? Ne discuterò dopo il closing”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista ad 'Affari&Finanza', l'inserto del quotidiano 'Repubblica'. Queste le dichiarazioni di Gazidis in merito al suo futuro professionale: "Il tempo giusto per discuterne con la nuova proprietà sarà dopo il closing". Il contratto di Gazidis, come si ricorderà, scadrà alla fine del mese di novembre di quest'anno. Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>