Milan, Gazidis: “Abbiamo riportato la società ad essere competitiva”

"Abbiamo ereditato una società con performance sportive deludenti e gravi difficoltà finanziarie - ha detto Gazidis, assunto da Elliott per il Milan nel dicembre 2018 -. Abbiamo fatto scelte radicali, abbiamo ricostruito la società dalle fondamenta e l'abbiamo riportata a essere competitiva, in Italia e presto anche in Europa. Più importante ancora della strategia è il modo di fare le cose".