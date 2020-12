Milan, Gazidis: “Ecco la missione della società. Ibra? Forza della natura”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Gazidis

MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’agenzia di stampa Associated Press. Ecco le parole di Gazidis.

Sul primo posto in Serie A: “Anche se il club ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni il Milan risplende di luce propria e ha solo bisogno di un po’ di amore e cura”.

Sul momento della squadra: “E’ pericoloso pensare di aver trovato la chiave per il successo e noi certamente non l’abbiamo fatto, siamo in un buon momento, ma sono sicuro che dovremo affrontare momenti difficili. Abbiamo molti giovani con grande personalità, energia e impegno che stanno guidando la squadra”

Sugli obiettivi della società: “Stiamo cercando di costruire un nuovo modello sportivo e sapevamo che avremmo commesso degli errori durante il nostro percorso. Volevamo rendere il club più efficiente a livello finanziario aumentando le prestazioni sul campo. Un tandem che per molti non è possibile attuare anche perché uno dei mantra del calcio è che per avere successo devi spendere tanti soldi e che se non investi vieni offeso e diffamato dall’ambiente circostante. La gente non vede la passione che metti nel lavoro, perché dall’esterno sembra che non ti importi anche se niente potrebbe essere più lontano dalla verità. La sfida è che ci tieni così tanto che puoi anche prendere delle decisioni sbagliate”.

Sulla pandemia e sui conti del Milan: “Abbiamo ereditato una situazione molto difficile. Ho paura a pensare cosa avrebbe significato per il mondo del calcio se questa crisi fosse arrivata prima del FairPlay finanziario. Per questo possiamo dire che l’impatto attuale non è poi così drammatico come sarebbe potuto essere”

Su Ibrahimovic: "E' una forza della natura. Guidare questo Milan può rivelarsi uno dei più grandi successi della sua carriera. Perché è arrivato qui con una serietà e una passione incredibile".