Milan, Gazidis sul mercato: “Non spese, ma investimenti per il futuro”

"Abbiamo scelto di ingaggiare calciatori giovani e farli crescere all'interno del club. Non spese, ma investimenti per il futuro - ha detto Gazidis, assunto da Elliott nel dicembre 2018 -. Abbiamo deciso di puntare su uno "style of football" più fisico, aggressivo, veloce, propenso all'uno contro uno. Per questo avevamo bisogno di uno staff tecnico innovativo e molto focalizzato sugli obiettivi, coraggioso e capace di reggere alle pressioni". Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>