Milan, Ganz: “Troppa discriminazione tra calcio maschile e femminile”

MILAN NEWS – Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, nell’intervista concessa a Libero ha sottolineato le differenze che ci sono tra il calcio maschile e quello femminile. Ecco le parole di Ganz.

"Io non vedo differenze, ma c'è gente che fa delle discriminazioni assurde e non capisce che il calcio è calcio a qualsiasi livello. Poi non si possono fare paragoni sull'aspetto fisico, magari le ragazze sono un po' meno veloci, ma tatticamente e tecnicamente sono di altissimo livello- spiega Ganz – .E comunque si allenano sei volte la settimana e posso assicurare che vedo più addominali nel calcio femminile di quanti ne vedevo al maschile. Professionismo? Il Milan è avanti e paga i contributi alle ragazze. Il professionismo tutelerebbe maggiormente le atlete, ma tutelerebbe anche i club. Lei sa che le calciatrici attualmente possono trasferirsi all'estero anche se hanno un contratto in Italia?".