Milan, Ganz: “Rimpianti da giocatore? Ce ne sono due…”

MILAN NEWS – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha raccontato il suo passato da calciatore rossonero in compagnia di Carlo Pellegatti. L’ex attaccante ha dichiarato di avere due rimpianti in particolare: “La finale di Coppa Italia persa contro la Lazio, era un Milan logoro di testa. Siamo andati in vantaggio, pensavamo di portare a casa la Coppa ma la Lazio in un quarto d’ora ci ha travolta. L’altra cosa è la Supercoppa Italiana persa a San Siro col Parma, pesante da digerire. Non accade ogni anno di poter fare queste competizioni, ma sono felice di aver vinto il campionato e avere la possibilità di esordire in Champions League a 31 anni”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓