Milan, Galliani: “No all’abbattimento di San Siro, sì a un nuovo stadio”

Oggi è iniziato il dibattito pubblico per il nuovo stadio che il Milan vorrebbe costruire e Adriano Galliani , impegnato all'assemblea di Serie A, ha parlato anche del nuovo stadio. Ecco le parole dell'amministratore delegato del Monza , storica figura rossonera: "Oggi è una giornata particolare per noi, dopo 4 anni che siamo al Monza come proprietari. Siamo arrivati che non c'era niente, neanche il settore giovanile. Ora siamo in Serie A e abbiamo vinto con la Juventus, mentre eravamo abituati a giocare con altre realtà".

Se ha parlato con Scaroni di San Siro abbattuto: "No, non sono per l'abbattimento ma per la costruzione di un nuovo stadio. Si possono fare entrambe le cose. In tutta Europa ci sono stadi bellissimi, San Siro non si può ristrutturare. Serve uno stadio nuovo, non so cosa fare con il vecchio San Siro però. È diventato iconico grazie ai risultati di Milan e Inter, come il Santiago Bernabeu con il Real Madrid anche".