ULTIME NEWS MILAN – Adriano Galliani, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato di un giocatore che era ad un passo da Milan, poi sfuggito all’ultimo momento. Ecco di chi si tratta: “Un giocatore che sarebbe dovuto arrivare e non arrivato c’è stato e come, Carlitos Tevez. L’altro giocatore che avevo concluso è Roberto Baggio, cinque anni prima di quando sarebbe arrivato”. Per vedere la sua intervista completa, continua a leggere >>>

