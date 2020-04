Milan, Galliani: “Ci provammo per Totti, Del Piero e Cristiano Ronaldo”

ULTIME NEWS MILAN – Adriano Galliani, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha raccontato qualche retroscena in merito a tanti giocatori mai arrivati al Milan. In particolare si è parlato di Francesco Totti, Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo. Ecco cosa successe: “Assolutamente si, c’è stato qualcosa. Del Piero prima della Juventus. Piero Gradi, amministratore delegato del Padova, ci chiese 5 miliardi, bastava dire sì ed era nostro. Totti lo abbiamo corteggiato, voleva rimanere a Roma e non siamo stati vicini al suo acquisto. Ci abbiamo provato anche per Cristiano Ronaldo: lo Sporting Lisbona chiese 16-17 miliardi, Braida spingeva, io ero preoccupato perché era una cifra mostruosa per un giocatore che era poco più che un bambino, quindi non se ne fece nulla”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

