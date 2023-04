Milan, Galli e Virdis si raccontano: ecco le loro parole

Galli su Virdis : "Virdis era un giocatore completo: sapeva giocare negli spazi stretti e segnava sia di testa che su punizione. In campo faceva la differenza. Kvaratskhelia me lo ricorda: con la palla al piede era velocissimo e nella tecnica funzionale era fortissimo".

Galli su Maradona: "Se dobbiamo stilare una classifica, Maradona resta lì in alto. Per il suo estro, per il suo carisma e per la sua personalità credo sia stato il più grande di tutti i tempi. Aveva qualcosa in più e resta il numero uno".