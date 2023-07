Milan, G. Galli: “Rimpiazzare Maignan sarebbe difficile. Tonali invece…”

Giovanni Galli , ex portiere del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sportweek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sull'estremo difensore rossonero Mike Maignan . Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Se sarebbe stato peggio perdere Maignan che Tonali: "Sono due cose diverse. Sotto l'aspetto tecnico, rimpiazzare un portiere come Maignan, che a fine campionato ti ha portato 5-6 punti in più con le sue parate, è più difficile che sostituire un giocatore di movimento, a meno che non sia un centravanti da 20 gol. Nel caso di Tonali prevale la sensazione che si sia ammainata una bandiera. La cessione è stata difficile da digerire soprattutto per questo. Anch'io pensavo che, grazie all'esempio, per la generosità che metteva in campo, quel ragazzo potesse incarnare il milanismo più puro".