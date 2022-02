Milan, Galli: “Kessie come Donnarumma? Applausi alla dirigenza”

Giuseppe Galli, presidente dell''Assoagenti, ha parlato della linea rigida del Milan sui rinnovi di contratti. Queste le dichiarazioni

Giuseppe Galli, presidente dell''Assoagenti, ha parlato della linea rigida del Milan sui rinnovi di contratti. Franck Kessie come Gianluigi Donnarumma? Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Mi aspettavo di più dal Milan che però porta avanti la sua linea, quindi applaudo i dirigenti. Kessie come Donnarumma? Chi decide sono le società, non i calciatori. Il chiasso sulle scadenze invece è solamente in Italia, dove però si prendono tanti stranieri a zero".