Milan, Galli: “Con questo mercato, rossoneri candidati allo Scudetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervista esclusiva a Tuttomercatoweb.com rilasciata dall’ex portiere del Milan Giovanni Galli che da grande ex rossonero elogia innanzitutto il mercato: “Vedendo quel che hanno fatto – dice – ora è davvero un serio candidato allo scudetto. Se prima c’era il dubbio, considerato che si tratta di una squadra giovane che non era partita con l’idea di vincere, adesso la realtà è un’altra. Anche perché poi, strada facendo, si crea anche quella chimica giusta che ti porta a fare grandi risultati”.

Un mercato da oscar…

“Se prende anche il difensore centrale, si è rafforzato davvero tanto. Si è mosso con grande saggezza. Mandzukic e poi un giocatore strutturato in mezzo al campo come Meitè, l’alternativa in difesa… tutte mosse con cui i rossoneri hanno alimentato ancor di più questa possibilità di provare a vincere il campionato”.

Sabato la sfida con l’Atalanta. La squadra di Gasperini è in difficoltà?

“Non mi fido mai dell’Atalanta perché a volte si pensa si sia sgonfiata e che non ce la faccia e poi vince 4-0, 3-0, 5-0… Se proprio si deve fare un appunto a Gasperini è che nelle ultime gare ha utilizzato troppo gli stessi giocatori però ha deciso di avere una rosa di 16 e puntare su quelli”.

Tornando alla lotta scudetto la Juve che ha vinto ieri la Supercoppa convince o ancora lascia qualche dubbio?

“Reputo la Juve sempre la Juve ma quest’anno non ha trovato continuità. Va a strappi, vince col Barcellona e poi fa fatica. Vince col Milan ma perde con l’Inter, troppo saliscendi. Penso tra l’altro che qualche colpo lo faranno ancora”.

