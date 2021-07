Milan, Galderisi su Giroud: “Mancava un’alternativa di spessore, ora c’è”

Giuseppe Galderisi, ex calciatore del Milan ed attuale allenatore, ha parlato di Olivier Giroud, nuovo attaccante rossonero

Queste le parole dell'ex attaccante a 'TMW Radio', nel corso della trasmissione 'Stadio Aperto': "L'anno scorso, per concludere la mole di lavoro costruito, al Milan forse mancava un attaccante. Ora ci sarà un'alternativa di spessore. Io poi a 35 anni fisicamente mi sentivo ancora molto forte: a quaranta non so, ma a quell'età sei più maturo, ti muovi meglio, sei più completo anche come uomo".