Milan, Gabbia svela: “Ecco perchè ho scelto la maglia numero 46”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di "Przegląd Sportowy" ha spiegato perchè ha scelto la maglia 46

Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Przegląd Sportowy". Gabbia ha anche spiegato perchè ha scelto la maglia numero 46: "Il 1946 è l'anno in cui è nata mia nonna. Ha influenzato me e la mia passione. Sono fortemente legato a lei. Anche mio padre è tifoso del Milan, mentre mia madre è meno interessata al calcio". Intanto ecco il difensore in pole position.