Milan, Gabbia: “Siamo forti. Vogliamo vincere un trofeo” | News

Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, nell'intervista concessa a "Przegląd Sportowy" ha parlato degli obiettivi della squadra

Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista a "Przegląd Sportowy". Gabbia ha parlato degli obiettivi della squadra rossonera: "Abbiamo dimostrato, ancora una volta, di essere forti. Abbiamo ottenuto tre vittorie di fila e giocato delle belle partite. Considerando la trasferta vinta contro il Venezia, ricordo che allo stadio "Penzo" la Roma ha perso e la Juventus ha pareggiato. Abbiamo fatto il nostro lavoro, ma non è stato facile. Abbiamo mantenuto il nostro posto in prima linea. Inoltre, voglio sottolineare che non siamo mai stati sbilanciati, soprattutto nel periodo in cui abbiamo segnato solo con Genoa e Salernitana. Ci siamo sempre concentrati sulla correzione degli errori per non ripeterli. Il club è ambizioso. La vittoria di un trofeo completerebbe il processo di crescita iniziato due anni fa. Faremo del nostro meglio per realizzarlo. Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto finora". Intanto ecco il difensore in pole position.