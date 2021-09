Milan, Gabbia: “Non mi aspettavo l’esordio. A San Siro grazie ai nonni”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato del suo esordio con la maglia rossonera, ricordando i meriti dei suoi nonni

"Quel giorno, il 17 febbraio, ero io a prendermi cura di mia nonna. Avevo esordito in Serie A. Non mi aspettavo che sarebbe successo proprio in quelle ore. Simon si era infortunato, Pioli aveva chiamato Musacchio, che gli rispose: "Non ce la faccio, mi fa ancora male il polpaccio". Il mister non esitò: "Allora Matteo entri te". Era inverno, un freddo tremendo. Ero vestito come uno che sa di non entrare. In 3 secondi mi spogliai, credo di essermi tolto il giubbotto senza neanche abbassare la zip. I parastinchi, dalla foga e la fretta, mi scivolarono pure dalle mani! E alla fine niente, eccomi lì, in mezzo alla difesa insieme a Romagnoli. Se quel giorno avevo sostituito Simon Kjær nella Scala del Calcio, il merito e la colpa erano di Adriana e Gilberto, i miei nonni".