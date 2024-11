F.Galli su Gabbia: “È un giocatore su cui si può fare affidamento”

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, in un'intervista ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, ha discusso di Matteo Gabbia

Filippo Galli , ex giocatore del Milan , in un'intervista ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, ha discusso di Matteo Gabbia e del suo possibile futuro in Nazionale, esprimendo il suo parere sulla crescita del difensore rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Ogni giocatore ha una sua traiettoria personale di carriera, non è detto che uno trovi la strada all'interno del club dove è cresciuto. Ci sono tutta una serie di incontri e di possibilità che lo hanno portato ad andare via. La sua bravura è stata quella di farsi trovare pronto in un momento di emergenza. Dal punto di vista dell'attenzione ha una dote importante perché deve sopperire magari a una velocità non elevata. È un giocatore su cui si può fare sicuramente affidamento".