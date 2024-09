Milan Futuro, Tesser: “Difficile inserirsi in un contesto come la Serie C”

Attilio Tesser ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Serie C e il Milan Futuro. Per lui è difficile inserirsi in un contesto così

Redazione PM 26 settembre - 16:30

Attilio Tesser, allenatore nella lista dei nomi per l'Avellino, ha rilasciato un'intervista a Tmw riguardo la Serie C. Nel corso della diretta per il programma 'A tutta C', Tesser ha citato diverse squadre, tra cui il Milan Futuro. Il mister riconosce le difficoltà di inserirsi in un contesto così importante, ma dichiara di non aver visto un granché dei ragazzi di Daniele Bonera. Ecco le parole di Tesser: