Spagnoli: “Siamo primi: contento di aver rifiutato Juventus e Milan Futuro”

Redazione PM 12 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 23:31)

In un'intervista a La Casa di C, l'attaccante del Padova, Alessandro Spagnoli, ha discusso diversi argomenti, rivelando anche le ragioni che lo hanno spinto a rimanere con il club patavino, nonostante l'interesse di squadre come la Juventus NextGen, il Milan Futuro, il Vicenza e il Catania. Ecco un estratto della sua intervista.