Pochesci: “Serie C? Dà spazio ai giocatori made in Italy. Le squadre U23…”

Intervistato da Tmw Radio, Sandro Pochesci ha parlato della Serie C , campionato in cui gioca anche il Milan Futuro : "Io le secondo squadra se vengono fatte con un criterio ancora migliore di come si sta facendo, dando tanto spazio ai giovani made in Italy, perché no. Hanno funzionato in Spagna e la Juventus ha fatto esordire tanti di quei ragazzi passati lì. Io, però, vorrei vedere più sul made in Italy. Questo è il lato positivo: dare un’opportunità al giovane di fare un passaggio intermedio tra primavera e prima squadra".

Infine. il tecnico ha concluso: "Ormai, poi, sono tanti anni che vediamo pochi giovani fare il salto tra i grandi. Io voglio vedere sempre di più questa serie C made in Italy. Io ho fatto tutti e tre i gironi e vi posso dire che sono tutti difficilissimi. La serie C, se pensiamo a 15-20 anni fa, vedevi squadre agguerrite. Adesso, invece, si vede più tecnica o magari allenatori che cercano di scimmiottare i migliori. L’allenatore, poi, bisogna sempre ricordare che ruba le idee agli allenatori da cui è stato allenato. A me piace molto, poi, Marani che va in giro per i campi a vedere le squadre. Dare questa attenzione fa sempre crescere di più il livello. La serie C sta dimostrando, poi, che non servono i soldi ma servono le idee: un esempio sono Mantova e Juve Stabia".LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, probabili formazioni: Fonseca cambia modulo? La mossa