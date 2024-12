Gentilini sul Milan Futuro: “Stanno pagando lo scotto dell’inizio”

Augusto Gentilini , ex allenatore della Triestina , è stato ospite a TMW Radio durante la trasmissione "A Tutta C", dove ha espresso il suo parere sulle seconde squadre, Milan Futuro incluso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulle squadre Under 23

“Con le Under-23 si dà la possibilità di fare giocare ragazzi interessanti del nostro territorio. La C poi è un campionato vero, dove a differenza della Primavera si gioca per i punti. Credo sia necessario dare spazio a queste società, solo che metterei un limite al numero di stranieri da utilizzare per far mettere in mostra i ragazzi italiani."