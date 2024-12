Milan Futuro, Coubis: “Stiamo trovando la quadra. La Serie C …”

Milan Futuro, Coubis suona la carica: poi rivela le sue reali condizioni

"Dopo un lungo stop essere rientrato e giocare ogni 3-4 giorni non è il top, solo che ora ho preso fiducia dei miei mezzi, la gamba sta bene, quindi…perfetto. Il campionato di Serie C me l’aspettavo così: cattiveria agonistica in campo, e ora c’è da portare a casa i risultati, oltre a dimostrare qualità in campo. Diciamo che stiamo trovando la quadra. È fondamentale nelle prossime 3 partite cercare di portare a casa più punti possibili, oltre al passaggio del turno in Coppa Italia".