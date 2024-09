Milan Futuro, Bozzolan: “La Serie C è difficile. Abbiamo mostrato carattere”

Milan Futuro, Bozzolan applaude il gruppo: poi elenca gli aspetti su cui migliorare

"Ovviamente cerchiamo sempre di vincere e portare a casa i tre punti, abbiamo portato a casa un pareggio e siamo comunque andati sotto 0-1. Nel secondo tempo abbiamo spinto di più, è stata una prova di carattere e siamo stati bravi ad aggredire, bravi a spingere. Abbiamo mostrato carattere e questo è un punto di partenza per le prossime partite. Siamo una squadra molto giovane che in questa categoria non ha esperienza. La C è un campionato difficile, molto fisico, dove bisogna stare molto attenti da palla inattiva. Abbiamo preso due gol da palla inattiva, è un aspetto su cui dobbiamo cercare di migliorare. Questa deve essere la nostra bravura, c'è gente che scende e gente che sale. Siamo dei professionisti e su questo possiamo dire che stiamo andando bene. Siamo un gruppo giovane ma con la testa sulle spalle, bisogna continuare così".