Milan Futuro, Bonera: “Son contento perché abbiamo trovato solidità”

Daniele Bonera ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della vittoria 0-1 contro la Torres , nell’incontro di Coppa Italia Serie C valido per gli ottavi di finale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sull’andamento della partita.

"Son contento perché abbiamo trovato solidità e venivamo da una partita in cui avevamo subito oltremodo, forse anche nel risultato. Ci siamo concentrati molto sulla fase difensiva e i ragazzi sono stati bravi, senza rinunciare ad offendere. Queste partite non sono mai finite, parecchi calci d'angolo, la voglia di portare a casa il risultato, ci siamo abbassati un po' nonostante la superiorità numerica. In quello possiamo sicuramente fare meglio. I ragazzi si devono abituare a questo tipo di situazioni anche a livello ambientale viste le proteste della panchina. Il fatto di avere la superiorità ti può aiutare e anche togliere perché ti rilassi un attimo, ma abbiamo portato a casa la partita in maniera egregia. Quando abbiamo superato il Novara in Coppa avevamo detto che ci avremmo poi pensato a novembre: stasera ci siamo fatti trovare pronti".