Milan, Furlani: “Tournée importante per prepararci al meglio alla stagione”

Milan, le parole di Giorgio Furlani

Un ringraziamento agli organizzatori: "Per prima cosa volevo ringraziare gli organizzatori di questo torneo per averci invitati in questo torneo. Grazie ai media che ci seguono tutti i giorni e, per finire, grazie ai miei colleghi, ai giocatori, lo staff e grazie a tutti quelli che ci hanno permesso, con il loro lavoro in sede, di essere qui oggi".