Milan, Furlani: “L’obiettivo è essere a Dubai più spesso per i ritiri”

Milan, le parole di Giorgio Furlani da Dubai

"L'apertura di questa sede è per noi un passo molto importante nel nostro percorso rivolto al futuro. Se torniamo indietro a 10 anni fa, abbiamo avuto un periodo di qualche difficoltà come club, come azienda e sul campo abbiamo attraversato un processo di inversione di tendenza, razionalizzazione e cambio di strategia iniziato circa cinque anni fa. Abbiamo un rapporto con la regione e con Dubai da molto tempo. C'è un enorme potenziale perché è una regione affamata di calcio. Lo vedi dappertutto, davvero. C'è questo amore per il calcio e questa passione incrollabile che è così evidente. A volte sembra di essere in Italia".