Milan, Furlani: “Vi spiego i motivi per cui abbiamo comprato Pulisic”

Giorgio Furlani , CEO del Milan , ha parlato ai microfoni di 'ESPN' dell'acquisto di Christian Pulisic dal Chelsea per 20 milioni di euro più bonus in questa sessione di calciomercato estivo. Ecco, dunque, le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi.

Milan, Furlani parla dell'acquisto di Pulisic

Sul perché il Milan abbia puntato su Pulisic: “Abbiamo comprato Christian Pulisic al 90% per questioni legate al campo. Pensiamo che sia un grandissimo giocatore e può darci tanto. L’allenatore è contento, lo staff anche così come i compagni di squadra e il giocatore è stato insieme a noi solamente poche settimane. Il Milan è un brand globale nel calcio e nello sport in generale, e per questo motivo vogliamo acquistare calciatori che hanno un appeal globale. Ecco l’altro motivo per il quale abbiamo scelto Pulisic. Ripeto, il motivo principale resta il fatto che è un grandissimo calciatore”.