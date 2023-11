Furlani: “Unità di intenti: conta il progetto nel medio-lungo periodo”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Radio Serie A'. In merito alla vittoria maturata martedì sera, 2-1, a 'San Siro' contro il PSG in Champions League, Furlani ha detto: Cerchiamo di non esaltarci troppo nelle vittorie e di non deprimerci nelle sconfitte, ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo".