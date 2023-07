Milan, Furlani: “Per noi gli USA sono molto importanti. Vogliamo crescere”

Quanto è importante per il Milan far crescere la sua fan base negli USA? “Molto importante. Per noi gli USA sono molto importanti, abbiamo 16 fan club in Nord America, di cui 13 sono negli usa e due in California. Noi vogliamo crescere. Il mercato dello sport in America è il più forte al mondo e il calcio vi sta crescendo in maniera esponenziale. Noi siamo club italiano con una proprietà americana e loro sono in questo modo dove si incontrano sport media, intrattenimento e culture. Ci aiutano molto nello sviluppo in generale e, in particolare, con la nostra fan base negli USA. È importante, da questo punto di vista, ciò che si sta facendo negli USA per i Mondiali 2026”. LEGGI ANCHE: Milan, intesa raggiunta con il Valencia per Musah >>>