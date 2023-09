Milan, Frey duro con Pioli: “Non è Ibrahimovic, ha meno peso specifico”

“A Pioli serve un uomo di carisma come Ibrahimovic o come poteva essere Maldini. Una figura talmente emblematica e talmente milanista che sarebbe per forza un punto di riferimento. Leao è un fuoriclasse e non lo metto in discussione, ma va tutelato e protetto nel senso giusto. Una tiratina d’orecchie come saprebbe fare Ibra o Maldini. Però Pioli non è Ibrahimovic. Il Milan si è ritrovato da una stagione all’altra a ritrovarsi a zero da questo punto di vista”. LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli alla vigilia della partita tra Milan e Verona