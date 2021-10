Milan, Foscale: “Pioli sta facendo molto bene con la rosa che ha”

Luigi Foscale ha parlato dei tanti indisponibili del Milan fino a questo momento. Doverosa una sottolineatura al lavoro di Stefano Pioli

Luigi Foscale ha parlato dei tanti indisponibili del Milan fino a questo momento. Doverosa una sottolineatura al lavoro di Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Bisogna considerare anche gli infortuni, che sono stati tanti, oltre al Covid. Pioli sta facendo molto bene con la rosa che ha. Ci può essere una fase calante, ma vedremo nei prossimi giorni con Roma e Inter come sta veramente. E' una squadra comunque che anche se non è in forma, comunque il risultato lo porta a casa". Intanto dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha raggiunto l'accordo con un attaccante.