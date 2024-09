Zauri: “Inter favorita per lo scudetto. Milan in ritardo sulle altre big”

In un'intervista a News.superscommesse.it, Luciano Zauri, allenatore ed ex calciatore, che ha militato in squadre come Atalanta e Fiorentina, ha condiviso le sue opinioni sul campionato appena iniziato: "In campionato, Inter e Juventus hanno avuto un ottimo inizio. L'Inter, in particolare, sembra aver proseguito sulla scia positiva della scorsa stagione, dimostrando nuovamente la qualità vista in passato. La Juventus ha affrontato la Roma e due avversarie teoricamente più facili. Però ha mostrato di essere già una squadra ben organizzata e concentrata, nonostante i numerosi cambiamenti".