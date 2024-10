Zambrotta: “A volte il Milan sembra in difficoltà. È complicato per Fonseca”

Le parole di Zambrotta

"Il percorso in Champions è stato difficile: ha avuto una prestazione deludente contro il Liverpool, mentre ha giocato bene contro il Leverkusen, dove non meritava di perdere. In campionato, a volte la squadra sembra in difficoltà; a Firenze, per esempio, abbiamo notato una certa ritrosia rispetto a quanto visto nel derby. Non è ancora chiaro cosa possa esprimere questo Milan. La situazione è complicata per Fonseca, che a me piace come allenatore, e si trova in un contesto esterno al campo non particolarmente semplice. Tuttavia, se il Milan riesce a sistemare le cose, potrà sicuramente farsi valere".