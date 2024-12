Trevisani: “Il Milan ha perso lo Scudetto quando ha ingaggiato Fonseca”

In un’intervista, Trevisani ha sottolineato con decisione che, per lui, il Milan ha perso la possibilità di lottare per lo scudetto già con la scelta di Fonseca come allenatore: “La cosa peggiore è che si continua a leggere che il Milan è fuori dalla corsa scudetto, che il titolo è ormai un’impresa impossibile per i rossoneri, con le altre squadre che hanno preso il largo. Il Milan, per me, ha perso lo scudetto nel momento in cui ha deciso di ingaggiare Fonseca. Ha deciso di non avere nemmeno una chance di vincere il campionato."