Passerini: “Fonseca? Chi si aspetta l’esonero ora si rassegni. Su Theo …”

"Fonseca? A Fonseca è stata confermata la fiducia, chi si aspetta un esonero in questa sosta si dovrà rassegnare, alla ripresa del campionato contro l'Udinese ci sarà Fonseca in panchina. Salvo cataclismi che a me non risultano al momento. Il Milan ha confermato la sua fiducia all'allenatore portoghese".