Ranieri: “Milan? Ha cambiato tutto, non possiamo chiedere la luna”

Intervistato a Radio Rai 1, Claudio Ranieri ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri allenati da Paulo Fonseca: "La Juventus? Ha cambiato tutto e non si può chiedere subito la luna. Lo stesso vale per il Milan, che però ha sette punti da recuperare. L’anno scorso non andava bene Pioli, quest’anno giustamente si cerca di preservare Fonseca. I tanti 1-0? Ci sono tante partite belle, difficili e combattute, è un bene per il calcio".