Liverani: “Milan? Va a sprazzi. Non ha quella continuità di risultati”

Intervistato a Tmw Radio, Fabio Liverani ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca : "Milan? Non ho ancora la sensazione di vederla una squadra definita. Non ha ancora trovato la quadra, va a sprazzi. Ha qualche problema evidente, ma a livello individuale deve lottare con le altre. È un po’ in ritardo".

Infine, l'allenatore ha concluso: "La vittoria col Brugge era fondamentale per non dire obbligatoria viste le prime due sconfitte in Champions, ma per lo scudetto in questo momento non la vedo vicina a Inter e Napoli. Non ha quella continuità di risultati".