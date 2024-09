Pedullà: “Sarri ha detto ‘no’ a due offerte dall’estero, vuole il Milan”

Le parole di Pedullà

" In questo momento Sarri ha detto no a due proposte che gli sono arrivate dall'estero perchè lui aspetta un'offerta dall'Italia, Milan in testa. Credo che lui possa essere un candidato per la panchina del club rossonero nel caso in cui dovesse andare male il derby per Fonseca domenica sera. Lo avevamo detto anche settimana scorsa che le tre partite contro Venezia, Liverpool e Inter sarebbero state fondamentali e decisive per Fonseca. Sarri ha sfiorato il Milan due volte: la prima con Galliani, la seconda prima di Atalanta-Milan quando il giorno dopo si sarebbe dovuto recare in sede per firmare il contratto, c'era ancora Maldini. Poi il Milan vinse 2-0 e andò in Champions. Se non avesse vinto quella partita, Pioli non sarebbe stato più l'allenatore del Milan. Non parlo di contatti, ma è una fase di attesa. Ci sono anche altri candidati, ma non credo che verrà preso un allenatore straniero. C'è una differenza sostanziale con Allegri in merito al modo di giocare e a qualche rapporto interno. Allegri non lo possiamo tenere fuori da questa lista, ma l'attesa di Sarri è legata al fatto che dopo il derby può succedere qualcosa di importante che potrebbe coinvolgerlo". LEGGI ANCHE: Panchina Milan - Ibrahimovic sonda Terzic e Tuchel. Il sogno dei tifosi