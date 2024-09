Milan, cosa deve fare Fonseca? Sacchi consiglia una mossa tattica

Arrigo Sacchi , noto ex allenatore rossonero, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport', della ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa delle Nazionali e prima delle partite europee. Troppe gare per l'ex allenatore. Tra gli argomenti anche il Milan e quello che dovrebbe fare Paulo Fonseca per svoltare.

Milan, Sacchi: "Fonseca, un obiettivo chiaro. Mi aspetto una cosa"

«Troppe partite. Non c’è tempo per allenarsi, i giocatori rischiano di infortunarsi e, se si va avanti di questo passo, il pubblico è destinato a vedere duelli poco spettacolari. Come si può pensare di ammirare squadre che si muovono a memoria, se queste non hanno a disposizione giorni per prepararsi?».