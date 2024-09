Mirabelli: “Fonseca? Il Milan doveva puntare su un allenatore top”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan dei cinesi nella stagione 2017-2018 che oggi ricopre lo stesso ruolo nel Padova, in Serie C, ha parlato al quotidiano 'Libero' oggi in edicola del momento dei rossoneri. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!